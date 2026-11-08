Москва8 нояВести.В Ленинградской области водитель грузовика потерял управление, вылетел с проезжей части в кювет и опрокинулся. Его доставили в больницу. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
ДТП произошло 8 ноября, в воскресенье, на 66-м километре трассы "Скандинавия" в Выборгском районе. Доставать мужчину из поврежденного автомобиля пришлось спасателям.
Водитель грузового автомобиля Dongfeng не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на бок. Спасатели при помощи шанцевого инструмента вскрыли дверь и обеспечили доступ к пострадавшему. В результате ДТП водитель пострадал и был госпитализированговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Информации о состоянии пострадавшего и степени полученных им травм нет.
Обстоятельства и причины аварии предстоит выяснить правоохранителям.