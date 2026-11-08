В Ленобласти в ДТП на трассе "Скандинавия" пострадал водитель грузовика

Грузовик перевернулся на трассе в Ленобласти, водителя госпитализировали В Ленобласти в ДТП на трассе "Скандинавия" пострадал водитель грузовика

Москва8 ноя Вести.В Ленинградской области водитель грузовика потерял управление, вылетел с проезжей части в кювет и опрокинулся. Его доставили в больницу. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

ДТП произошло 8 ноября, в воскресенье, на 66-м километре трассы "Скандинавия" в Выборгском районе. Доставать мужчину из поврежденного автомобиля пришлось спасателям.

Водитель грузового автомобиля Dongfeng не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на бок. Спасатели при помощи шанцевого инструмента вскрыли дверь и обеспечили доступ к пострадавшему. В результате ДТП водитель пострадал и был госпитализирован говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Информации о состоянии пострадавшего и степени полученных им травм нет.

Обстоятельства и причины аварии предстоит выяснить правоохранителям.