В Тверской области фура врезалась в грузовик, стоявший на обочине после ДТП

Фура снесла грузовик с обочины в Тверской области, один человек пострадал В Тверской области фура врезалась в грузовик, стоявший на обочине после ДТП

Москва26 сен Вести.На скоростной трассе в Тверской области произошло столкновение двух тяжелогрузных автомобилей. Один человек пострадал, сообщает ГАИ по региону.

Грузовик попал в ДТП и припарковался на обочине, но не вызвал аварийных комиссаров и не покинул кабину.

Водитель фуры не заметил стоящий на обочине грузовик. В результате произошло столкновение написано в канале автоинспекции

Припаркованный грузовик вылетел с обочины в кювет и перевернулся. Водитель получил серьезные травмы. Его доставили в ближайшую больницу.