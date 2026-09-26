Москва26 сенВести.На скоростной трассе в Тверской области произошло столкновение двух тяжелогрузных автомобилей. Один человек пострадал, сообщает ГАИ по региону.
Грузовик попал в ДТП и припарковался на обочине, но не вызвал аварийных комиссаров и не покинул кабину.
Водитель фуры не заметил стоящий на обочине грузовик. В результате произошло столкновениенаписано в канале автоинспекции
Припаркованный грузовик вылетел с обочины в кювет и перевернулся. Водитель получил серьезные травмы. Его доставили в ближайшую больницу.