В Туве авто столкнулось с фурой, в результате ДТП госпитализированы 4 человека

В Туве внедорожник столкнулся с фурой, в результате ДТП пострадали 4 человека В Туве авто столкнулось с фурой, в результате ДТП госпитализированы 4 человека

Москва8 сен Вести.На 800-м км федеральной автодороги Р-257 "Енисей" внедорожник Mitsubishi Pajero столкнулся с фурой, в результате ДТП госпитализированы 4 человека. Об этом сообщило управление Госавтоинспекции МВД по Республике Тыва.

Автоавария произошла 8 сентября около 09.00 по местному времени (05.00 мск)

По предварительным данным, в результате аварии четверо взрослых пассажиров получили травмы и были экстренно доставлены в медицинское учреждение говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства.