Москва4 сенВести.На трассе Ядрино – Облучье в Еврейской автономной области произошло ДТП, пострадал водитель грузовика, сообщается в MAX-канале МЧС региона.
На участке дороги между селом Ядрино и городом Облучье в кювет съехал грузик. Водитель оказался зажат в деформированной кабине.
Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощиотмечается в сообщении
Жизни водителя ничего не угрожает. Обстоятельства аварии устанавливаются.