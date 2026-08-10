На Варшавском шоссе в Москве в ДТП пострадал водитель грузовика

В Москве в ДТП пострадал водитель грузовика На Варшавском шоссе в Москве в ДТП пострадал водитель грузовика

Москва10 авг Вести.Утром, 10 августа, в Москве на Варшавском шоссе водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения. Мужчина оказался заблокирован в машине. Об этом сообщает Департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы.

На место происшествия были высланы экстренные службы города, в том числе расчеты АСО №1, АСО №8 и ПСО №201 столичного Пожарно-спасательного центра говорится в сообщении

Спасатели разблокировали доступ к кабине грузовика с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Затем пострадавшего водителя на скорой помощи отправили в больницу.

Проезжую часть после ДТП расчистили при помощи автокрана.