Москва24 сенВести.На 49-м километре КАД в Ленинградской области произошло ДТП такси и "Газели", в результате которого пассажир одного из автомобилей впал в кому. Об этом сообщает петербургская полиция.
Водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и врезался в силовое ограждение. Пассажир такси вышел из машины, в этот момент "Газель" врезалась в иномарку и ту отбросило на мужчину.
Пострадавший доставлен в больницу в состоянии комынаписано в канале полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области в MAX
В настоящее время полиция Всеволожского района проводит проверку по факту ДТП. Авария произошла утром 24 сентября.