Петербуржец впал в кому после того, как в ДТП на него отбросило автомобиль

В Ленобласти пассажир такси впал в кому после ДТП, на него отбросило автомобиль Петербуржец впал в кому после того, как в ДТП на него отбросило автомобиль

Москва24 сен Вести.На 49-м километре КАД в Ленинградской области произошло ДТП такси и "Газели", в результате которого пассажир одного из автомобилей впал в кому. Об этом сообщает петербургская полиция.

Водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и врезался в силовое ограждение. Пассажир такси вышел из машины, в этот момент "Газель" врезалась в иномарку и ту отбросило на мужчину.

Пострадавший доставлен в больницу в состоянии комы написано в канале полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области в MAX

В настоящее время полиция Всеволожского района проводит проверку по факту ДТП. Авария произошла утром 24 сентября.