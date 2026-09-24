Москва24 сенВести.На 49-м километре КАД в Ленинградской области произошло ДТП такси и "Газели", в результате которого пассажир одного из автомобилей впал в кому. Об этом сообщает петербургская полиция.

Водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и врезался в силовое ограждение. Пассажир такси вышел из машины, в этот момент "Газель" врезалась в иномарку и ту отбросило на мужчину.

Пострадавший доставлен в больницу в состоянии комы

написано в канале полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области в MAX

В настоящее время полиция Всеволожского района проводит проверку по факту ДТП. Авария произошла утром 24 сентября.