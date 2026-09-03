Работник транспортной организации обвиняется в сходе вагонов под Биробиджаном Дорожный мастер станции Ин Еврейской АО пойдет под суд за сход пяти вагонов

Москва3 сен Вести.Дорожный мастер транспортной компании пойдет под суд по обвинению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в мессенджере МАХ.

По данным следствия, с апреля по август 2025 года мужчина не проводил ремонтные работы на станции Ин Дальневосточной железной дороги, расположенной в Смидовичском районе Еврейской автономной области, что привело к уширению рельсовой колеи до сверхнормативных величин.

В результате этого 2 августа 2025 года на указанной станции произошел сход пяти вагонов подвижного состава, следовавших в составе грузового поезда, с последующим опрокидыванием двух вагонов. Сумма причиненного в результате происшествия ущерба составила более 23 млн рублей написали в ведомстве

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.