Житель Камчатки потерял более 80 тыс. рублей при покупке запчасти для автомобиля

Более 80 тысяч рублей потерял житель Камчатки при онлайн-покупке автозапчасти Житель Камчатки потерял более 80 тыс. рублей при покупке запчасти для автомобиля

Москва7 сен Вести.Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве после обмана на 80 270 рублей жителя Петропавловска-Камчатского, покупавшего онлайн запчасти на автомобиль, сообщается в MAX-канале МВД края.

Установлено, что 43-летний местный житель через интернет хотел купить автоматическую коробку передач для своего внедорожника. Для уточнения деталей покупки он написал "продавцу", который сообщил о необходимости внести оплату. Покупатель перевел через мобильное приложение на банковскую карту злоумышленника 80 270 рублей. После продавец исчез вместе с коробкой передач. Мужчина сразу же обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет отмечается в сообщении

Проводится расследование.