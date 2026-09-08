Москва8 сен Вести.Житель Ленинского района 45 лет стал жертвой мошенников, перейдя по вредоносной ссылке, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

Установлено, что в начале года заявителю поступило сообщение в мессенджере от неизвестного абонента с ссылкой. Гражданин перешел по ней, после чего произошла блокировка приложения на устройстве. Злоумышленники, получив удаленный доступ к смартфону, дистанционно оформили на потерпевшего кредит