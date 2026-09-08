Москва8 сенВести.Житель Ленинского района 45 лет стал жертвой мошенников, перейдя по вредоносной ссылке, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.
Установлено, что в начале года заявителю поступило сообщение в мессенджере от неизвестного абонента с ссылкой. Гражданин перешел по ней, после чего произошла блокировка приложения на устройстве. Злоумышленники, получив удаленный доступ к смартфону, дистанционно оформили на потерпевшего кредитотметили в пресс-службе
Сумма микрозайма, оформленного аферистами, составила 12 300 рублей.
Возбуждено уголовное по статье о мошенничестве.