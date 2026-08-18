Житель Елизово совершил мошенничество, находясь в исправительном учреждении Заключенный елизовчанин обманом выманил у одноклассника почти миллион рублей

Москва18 авг Вести.Житель Елизово 42 лет обвиняется в мошенничестве в крупном размере: находясь в исправительном учреждении, он связался с бывшим одноклассником и выманил у него почти миллион рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.

Фигурант просил у товарища деньги в долг, мотивируя тем, что задолжал другому человеку, и обещая вернуть средства с процентами. Потерпевший согласился помочь.

Позже аналогичные обращения стали повторяться… Общий размер похищенных средств составил почти 1 млн рублей написали в пресс-службе

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.