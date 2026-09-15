Мошенники обманули двух покупателей частных домов на сайте в ЕАО МВД: в ЕАО возбуждены уголовные дела о мошенничестве с продажей частных домов

Москва15 сен Вести.Двое жителей Еврейской автономной области стали жертвами одного мошенника, который действовал через сайт бесплатных объявлений при покупке частных домов, сообщается в MAX-канале МВД региона.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве говорится в сообщении

В полицию обратилась 45-летняя жительница Биробиджана. Она нашла объявление о продаже дома за 750 тысяч рублей. Позвонив продавцу, сказала, что готова купить жилье, и попросила удалить объявление. По просьбе продавца внесла предоплату 100 тысяч рублей. Она перезвонила через некоторое время продавцу, но тот не убрал объявление. На следующий день по аналогичному сценарию был обманут 40-летний уроженец села Ленинское.