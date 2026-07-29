Москва29 июл Вести.Супруги из Биробиджана стали жертвами мошенников, отдав злоумышленникам более 1,8 млн рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

Главе семейства, 75-летнему врачу, написали в мессенджере от имени коллеги и сообщили об утечке данных. Вскоре после этого ему позвонил "сотрудник ФСБ", который, используя угрозы, заставил мужчину установить программу для связи.

На вопрос о сбережениях мужчина честно ответил, что дома лежит крупная сумма — наличные рубли и иностранная валюта. Мошенник заявил, что купюры нужно проверить на причастность к помощи недружественным странам. Для этого он приказал отвезти деньги в Хабаровск и отдать курьеру. Пострадавший рассказал обо всем жене. Супруги собрали накопления, доехали до краевой столицы и передали пакет с деньгами девушке-курьеру отметили в ведомстве

Спустя сутки паре написала "сотрудница ЦБ", убедившая их снять со счетов оставшиеся денежные средства и перевести их на "безопасный счет". При попытке выполнить требования мошенницы банкомат заблокировал операцию, после чего супруги попросили помощи у консультанта банка.

Она сразу поняла схему обмана, объяснила ее клиентам и сама проводила их в дежурную часть полиции. Благодаря этому остальные деньги на счетах удалось спасти написали в пресс-службе

Общая сумма ущерба составила 1 826 918 рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.