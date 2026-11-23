Москва23 нояВести.Жительница Биробиджана перевела 30 тысяч рублей мошеннику за "бронь" на покупку квартиры, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД Еврейской автономной области.
В полицию обратилась 23-летняя жительница Биробиджана и рассказала, что в интернете нашла заманчивое объявление о продаже жилья с низкой ценой. Продавец пояснил, что желающих купить данный объект много, поэтому для гарантии нужно внести предоплаты в размере 30 тысяч рублей. Девушка оплатила "бронь", но "собственник жилья" перестал выходить на связь. Вместе с ним пропало объявление о продаже.
По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничествеговорится в сообщении
Проводится следствие.