В Биробиджане возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с продажей жилья Жительница ЕАО перевела мошенникам за "бронь" на покупку квартиры 30 тыс. рублей

Москва23 ноя Вести.Жительница Биробиджана перевела 30 тысяч рублей мошеннику за "бронь" на покупку квартиры, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД Еврейской автономной области.

В полицию обратилась 23-летняя жительница Биробиджана и рассказала, что в интернете нашла заманчивое объявление о продаже жилья с низкой ценой. Продавец пояснил, что желающих купить данный объект много, поэтому для гарантии нужно внести предоплаты в размере 30 тысяч рублей. Девушка оплатила "бронь", но "собственник жилья" перестал выходить на связь. Вместе с ним пропало объявление о продаже.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве говорится в сообщении

Проводится следствие.