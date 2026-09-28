Полиция Владивостока задержала подозреваемую в мошенничестве с квартирами Жительницу Владивостока подозревают в сдаче жилья одновременно двум квартирантам

Москва28 сен Вести.Жительница Владивостока 36 лет задержана сотрудниками полиции по подозрению в мошенничестве с недвижимостью, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

В отдел полиции Ленинского района обратилась с заявлением женщина. Она пояснила, что арендовала квартиру, а позже обнаружила в ней еще одного жильца.

… заявительница заключила длительный договор аренды квартиры, расположенной на улице Уборевича, оплатила проживание – 55 000 рублей. Через несколько дней заявительница прибыла в арендованное помещение, но обнаружила, что ее личные вещи вынесены в подъезд, а в квартире находится другой жилец. Денежные средства, переданные за аренду жилья, арендодательница не возвращает написали в пресс-службе

Задержанная оперуполномоченными подозреваемая созналась в содеянном и пояснила, что совершила преступление ради наживы. Она заключена под арест.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Сотрудники полиции устанавливают круг потерпевших от действий фигурантки уголовного дела и сумму причиненного ущерба.