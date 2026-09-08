Трех хабаровчанок осудят за мошенничество с квартирой бабушки одной из них

Три хабаровчанки пойдут под суд за мошенничество с квартирой и иные преступления Трех хабаровчанок осудят за мошенничество с квартирой бабушки одной из них

Москва8 сен Вести.Три жительницы Хабаровска предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве с квартирой и иных преступлениях, сообщила пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

В зависимости от роли каждой из них они обвиняются в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, вмешательстве в деятельность следователя и злоупотреблении полномочиями частным нотариусом.

В январе 2025 года одна из женщин узнала о смерти своего биологического отца и о наличии у его матери – бабушки обвиняемой – квартиры в Хабаровске. Решив завладеть недвижимостью, она связалась со знакомой, работавшей юристом, и заплатила ей 200 тысяч рублей. Вдвоем они стали навещать пожилую женщину и убедили поставить внучку на регистрационный учет, намереваясь вместо этого добиться подписания женщиной договора купли-продажи квартиры. К делу они привлекли третью соучастницу – нотариуса, которая за 20 тыс. рублей изготовила доверенность на имя одной из обвиняемых с правом распоряжаться и продавать квартиру потерпевшей.

Будучи введенной в заблуждение, пожилая женщина подписала доверенность, ошибочно считая это документом о постановке внучки на регистрационный учет. Затем фигурантки изготовили заведомо подложные договор купли-продажи квартиры внучке за 2 млн рублей и расписку в получении денежных средств, после чего было зарегистрировано право собственности обвиняемой на квартиру написали в пресс-службе

Одна из фигуранток также обвиняется в препятствовании следствию: ее сын обвинялся в хулиганстве, и мать пыталась подкупить свидетеля, чтобы тот дал заведомо ложные показания следователю и в суде.

В ходе следствия право собственности на квартиру потерпевшей восстановлено. На принадлежащие обвиняемым квартиры и автомобиль наложен арест. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.