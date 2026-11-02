Москва2 ноя Вести.Жительница Ленинского района едва не отдала 2 млн рублей мошенникам, которые обещали ей выплату за героическую гибель сына, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

Жительнице села Биджан 53 лет позвонил незнакомец, сообщивший, что ей положена государственная награда и выплата за гибель ее сына. По его словам, женщине нужно было приехать в Биробиджан для оформления и получения средств, однако она пояснила, что не может выехать из села. Тогда звонивший предложил решить вопрос по телефону.

Далее с ней связался "сотрудник ФСБ" и сообщил, что ее персональные данные скомпрометированы, а с ее банковского счета зафиксирована попытка перевода крупной суммы на финансирование недружественной страны. Для убедительности лжесиловик пригрозил уголовной ответственностью за государственную измену и спонсирование терроризма. Напуганная гражданка согласилась на дальнейшее "сотрудничество" написали в пресс-службе

После этого звонивший велел женщине перевести ее накопления на "безопасный счет". При этом он требовал быть на связи, не вешать трубку и выполнять все инструкции. В этот момент гражданка заподозрила неладное и обратилась в полицию.

По факту попытки мошеннических действий возбуждено уголовное дело.