В Уссурийске мошенники обманули мать погибшего бойца СВО на 2,7 млн рублей Мать погибшего бойца СВО из Уссурийска отдала мошенникам 2,7 млн рублей

Москва23 окт Вести.В Уссурийске пенсионерку, мать погибшего в зоне СВО бойца, обманули аферисты, действовавшие от имени военного комиссариата. Подробности в MAX сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

62-летней женщине позвонили и сообщили о необходимости получить ведомственную награду за погибшего сына. Пенсионерка передала запрашиваемые персональные данные, после чего мошенники подключили обычную схему звонков от имени техподдержки госпортала, Центробанка и силовых структур.

Телефонные разговоры продолжались более 20 дней. Незнакомцы убедили потерпевшую обналичить сбережения в размере 2 700 000 рублей и передать якобы меченные купюры курьеру.

Пакет с денежными средствами женщина передавала два раза: в Уссурийске и во Владивостоке говорится в сообщении

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Полиция устанавливает причастных к преступной схеме лиц.