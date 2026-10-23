Москва23 октВести.В Уссурийске пенсионерку, мать погибшего в зоне СВО бойца, обманули аферисты, действовавшие от имени военного комиссариата. Подробности в MAX сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
62-летней женщине позвонили и сообщили о необходимости получить ведомственную награду за погибшего сына. Пенсионерка передала запрашиваемые персональные данные, после чего мошенники подключили обычную схему звонков от имени техподдержки госпортала, Центробанка и силовых структур.
Телефонные разговоры продолжались более 20 дней. Незнакомцы убедили потерпевшую обналичить сбережения в размере 2 700 000 рублей и передать якобы меченные купюры курьеру.
Пакет с денежными средствами женщина передавала два раза: в Уссурийске и во Владивостокеговорится в сообщении
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Полиция устанавливает причастных к преступной схеме лиц.