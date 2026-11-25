На Кубани мошенники обманули мать погибшего бойца СВО и забрали у нее 11,6 млн Жительница Кубани отдала аферистам 11,6 млн, полученных после гибели сына на СВО

Москва25 ноя Вести.Жительница Краснодара стала жертвой телефонных мошенников и отдала им крупную сумму денег – 11,6 млн, полученных после гибели сына на СВО, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сначала 49-летней женщине позвонили и сообщили, что ее "Госуслуги" взломаны и доступ к данным получили преступники.

Жертва случайно раскрыла информацию о том, что она получила деньги за гибель сына и в планах купить на них квартиру говорится в публикации ведомства в MAX

После этого к делу подключились лжесотрудники ФСБ. Они убедили жертву в необходимости снять сбережения и передать их курьерам. По словам аферистов, это было нужно для защиты средств.

В итоге женщина собрала крупную сумму денег, обратившись к бывшему мужу и в несколько банков, где ей отказали в выдаче наличных, однако часть средств все же удалось обналичить. Деньги она передала трем курьерам.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведутся поиски злоумышленников.