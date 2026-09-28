Москва28 сен Вести.Жительница Кормиловского района Омской области передала мошенникам в Москве 5 млн рублей. Об этом сообщает управление МВД России по Омской области в MAX.

По данным ведомства, 48-летней матери погибшего участника СВО поступил звонок с незнакомого номера. Собеседница представилась сотрудником областного военкомата и предложила женщине приехать на церемонию вручения ордена Мужества сыну посмертно. При этом она назвала адрес УМВД России по Омской области и попросила продиктовать номер СНИЛС и ИНН.

После этого наступил следующий этап схемы: женщине позвонили с другого номера и заявили, что ее учетная запись на "Госуслугах" взломана. Под этим предлогом с ней вышел на связь мужчина, представившийся сотрудником ФСБ. Он убедил жертву снять все имеющиеся деньги со счета и привезти их в Москву.

Вскоре потерпевшая сняла со счёта в банке 5 миллионов рублей. Аферисты предоставили якобы правового защитника, которая пояснила, что необходимо все деньги привезти в Москву. Злоумышленники приобрели для неё авиабилет и контролировали ее передвижение в столице говорится в сообщении

После передачи денег преступники перестали выходить на связь. Вернувшись домой, женщина поняла, что стала жертвой подлого обмана, и обратилась в полицию.