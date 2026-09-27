Москва27 сенВести.Жительница Арзамаса лишилась более 4 000 000 рублей, доверившись аферистам. Подробности в MAX сообщает ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
Вдове участника специальной военной операции позвонили и рассказали, что семье погибшего полагаются дополнительные выплаты и награды. Затем ее убедили в необходимости срочно снять деньги со счета, пока их не списали.
Когда женщина выполнила указание, аферисты заявили, что купюры помечены и их нужно передать для проверки сотруднику Росфинмониторинга при личной встречеговорится в сообщении
В итоге гражданка передала все деньги незнакомке около своего дома.
По заявлению потерпевшей возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.