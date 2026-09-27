В Арзамасе вдова участника СВО отдала мошенникам более 4 млн рублей

Аферисты обманули на 4 млн вдову участника СВО в Нижегородской области В Арзамасе вдова участника СВО отдала мошенникам более 4 млн рублей

Москва27 сен Вести.Жительница Арзамаса лишилась более 4 000 000 рублей, доверившись аферистам. Подробности в MAX сообщает ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Вдове участника специальной военной операции позвонили и рассказали, что семье погибшего полагаются дополнительные выплаты и награды. Затем ее убедили в необходимости срочно снять деньги со счета, пока их не списали.

Когда женщина выполнила указание, аферисты заявили, что купюры помечены и их нужно передать для проверки сотруднику Росфинмониторинга при личной встрече говорится в сообщении

В итоге гражданка передала все деньги незнакомке около своего дома.

По заявлению потерпевшей возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.