В Вологодской области трое получили сроки за мошенничество против участника СВО

Трое жителей Великоустюгского округа осуждены за хищение денег у участника СВО В Вологодской области трое получили сроки за мошенничество против участника СВО

Москва29 сен Вести.В Великоустюгском округе огласили приговор двум мужчинам и женщине, признанным виновными в мошенничестве против участника специальной военной операции. Об этом сообщила прокуратура Вологодской области в социальной сети "ВКонтакте".

Великоустюгской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух мужчин и женщины. Судом они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) говорится в публикации

По данным следствия, фигуранты, движимые корыстью, втерлись в доверие к бойцу СВО и уговорили его заключить фиктивный брак с 54-летней подсудимой, оформить отцовство на ее несовершеннолетнего ребенка, а также подписать доверенность на распоряжение его имуществом и средствами.

Позднее злоумышленники похитили свыше 1,3 миллиона рублей с банковского счета, оформленного на имя потерпевшего.

Пресекли незаконную деятельность сотрудники УФСБ и УМВД России по Вологодской области. На суде фигуранты полностью признали вину и возместили ущерб.

Мужчине 47 лет назначили 4 года колонии, 27-летнему мужчине - 3 года 6 месяцев, 54-летней женщине - 3 года. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Великоустюгский районный суд признал брак между участником СВО и 54-летней подсудимой недействительным, а запись об отцовстве исключил из акта о рождении несовершеннолетнего.