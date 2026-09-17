В Новосибирске осудили мужчину и женщину за хищение денег у участника СВО Двое жителей Новосибирска снимали деньги с банковской карты участника СВО

Москва17 сен Вести.Суд в Новосибирске вынес приговор мужчине и женщине, которые похитили более 1,3 млн рублей с банковской карты участника спецоперации. Об этом сообщили в прокуратуре региона, передает ТАСС.

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев и возложением определенных обязанностей, мужчине назначил 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима отметили в прокуратуре

Установлено, что в августе 2025 года мужчина и женщина, проживающие вместе, снимали деньги с карты знакомого и покупали на них различные товары.