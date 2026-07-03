Москва3 июлВести.В Ивановской области Кинешемский городской суд арестовал до 31 августа 2026 года жителя Заволжска и двоих жителей Кинешмы, обвиняемых в мошенничестве при получении выплат, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, злоумышленники вступили в преступный сговор, чтобы обманным путем получить денежные выплаты, полагающиеся членам семьи погибшего военнослужащего. Для этого в феврале 2025 года 47-летняя жительница Кинешмы вступила в брак с местным жителем, участником СВО.
После гибели бойца в октябре 2025 года женщина получила причитающиеся выплаты в размере более 15 млн рублей, которые в последующем злоумышленники разделили между собойговорится в сообщении
Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных УФСБ РФ и УМВД РФ.