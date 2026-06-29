Волгоградская полиция задержала сестер за попытку похитить выплаты за бойца СВО В Волгоградской области сестры пытались получить выплаты за погибшего бойца СВО

Москва29 июн Вести.Волгоградская полиция раскрыла мошенническую схему, которую спланировали две сестры. Женщины попытались похитить выплаты за погибшего бойца СВО. Подробности сообщает в MAX ГУ МВД РФ по региону.

По материалам полиции, одна из злоумышленниц занимала пост начальника военно-учетного стола районной администрации и уговорила свою сестру-двойняшку вступить в фиктивный брак с мужчиной, собиравшимся заключить контракт с Минобороны. В случае наступления его смерти женщины планировали воспользоваться денежными компенсациями-выплатами.

Через некоторое время военнослужащий погиб, и фиктивная супруга подала в соответствующие органы заявление о получении выплат, полагающихся членам семьи умершего участника СВО, на общую сумму 15 миллионов рублей говорится в сообщении

Противоправная деятельность 46-летних мошенниц была раскрыта. Возбуждено уголовное дело, фигурантки задержаны до избрания меры пресечения. Расследование продолжается.