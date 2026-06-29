Москва29 июнВести.Волгоградская полиция раскрыла мошенническую схему, которую спланировали две сестры. Женщины попытались похитить выплаты за погибшего бойца СВО. Подробности сообщает в MAX ГУ МВД РФ по региону.
По материалам полиции, одна из злоумышленниц занимала пост начальника военно-учетного стола районной администрации и уговорила свою сестру-двойняшку вступить в фиктивный брак с мужчиной, собиравшимся заключить контракт с Минобороны. В случае наступления его смерти женщины планировали воспользоваться денежными компенсациями-выплатами.
Через некоторое время военнослужащий погиб, и фиктивная супруга подала в соответствующие органы заявление о получении выплат, полагающихся членам семьи умершего участника СВО, на общую сумму 15 миллионов рублейговорится в сообщении
Противоправная деятельность 46-летних мошенниц была раскрыта. Возбуждено уголовное дело, фигурантки задержаны до избрания меры пресечения. Расследование продолжается.