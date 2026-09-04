На Алтае задержали фиктивных жен, забиравших деньги у участников СВО Группу фиктивных жен для участников СВО задержали на Алтае

Москва4 сен Вести.В Алтайском крае задержали членов преступной группы, которые забирали деньги у участников СВО. Об этом пишет управление МВД России по региону в MAX.

Завершено расследование уголовного дела в отношении человека, занимавшего высшее положение в преступной иерархии, и 12 его сообщников. Все они обвиняются в мошенничестве.

По данным ведомства, в группировку входили четверо мужчин и девять женщин в возрасте от 18 до 55 лет. От их действий пострадали не менее 32 человек, 10 из которых заключили фиктивные браки и отправились в зону СВО. Причиненный ущерб составил 60 миллионов рублей.

Схема работала так: преступники искали мужчин, ведущих асоциальный образ жизни, помогали им восстановить документы и пройти медкомиссию, а после убеждали заключить с Министерством обороны контракт. При этом потерпевших обманывали, обещая, что они поедут в тыловые подразделения для строительства объектов.

Женщины, входившие в состав группы, заключали браки с будущими участниками СВО. После регистрации они забирали у мужей банковские карты и оформляли на себя доверенности для доступа к их счетам. В случае ранения или гибели супругов компенсации и выплаты они присваивали пишет МВД

Правоохранители выяснили адреса квартир и домов в Новосибирске и Барнауле, куда мошенники временно заселяли потерпевших до отправки в зону боевых действий.

Противоправную деятельность группы пресекли в сентябре 2025 года, а 44-летнего организатора задержали в Кемеровской области. На имущество обвиняемых стоимостью 15 млн рублей наложили арест. Тринадцать фигурантов заключили под стражу, четверо объявлены в федеральный розыск.