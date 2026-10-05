В ЕАО пенсионерка чуть не попалась на уловку мошенников с "подарочным букетом"

Мошенники пытались обмануть пенсионерку в ЕАО с помощью "подарочного букета" В ЕАО пенсионерка чуть не попалась на уловку мошенников с "подарочным букетом"

Москва5 окт Вести.В Биробиджане возбуждено уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации после обращения в полицию пенсионерки, которую мошенники пытались обмануть с помощью "подарочного букета", говорится в сообщении МВД Еврейской автономной области.

Возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации говорится в сообщении

Установлено, что неизвестный "сотрудник цветочного магазина" под предлогом доставки букета на день рождения выманил у нее код из СМС. После пенсионерке начали поступать звонки с сообщениями о взломе аккаунта на "Госуслугах". Мошенники пытались выяснить наличие сбережений у женщины. Она почувствовала обман, прервала разговор, сменила пароли и установила запреты на выдачу доверенностей и оформление кредитов.