Член ОП Машаров рассказал об уловке аферистов с "подарком от тайного поклонника"

Мошенники выманивают доступ к аккаунтам под видом доставки цветов от поклонника Член ОП Машаров рассказал об уловке аферистов с "подарком от тайного поклонника"

Москва24 ноя Вести.Зампред комиссии Общественной палаты России (ОП РФ) по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров предупредил о новом способе обмана, жертвами которого могут стать женщины.

В разговоре с ТАСС общественник сообщил, что аферисты звонят и представляются работниками цветочных салонов или магазинов съедобных букетов. Они заявляют о "подарке от тайного поклонника", а для достоверности называют потенциальную жертву по имени и упоминают ее домашний или рабочий адрес.

Машаров рассказал, что женщину просят назвать код из sms, с помощью которого она должна подтвердить согласие на получение презента, после этого доставку отменяют, а мошенники заходят в аккаунт на "Госуслугах".

В дальнейшем аферисты могут снова позвонить, заявив о компрометации данных в попытке склонить жертву обмана к переводу сбережений на "безопасный счет", предупредил собеседник агентства.

Член Общественной палаты отметил, что речь идет о претекстинге — методе социальной инженерии, когда злоумышленники разыгрывают перед человеком сцену, чтобы вывести его из равновесия и украсть деньги.

Машаров рекомендовал не называть коды из sms и напомнил, что добросовестные курьеры служб доставки спрашивают только адрес и удобное время, но никогда не просят продиктовать цифры из сообщения.

Ранее Машаров рассказал, какие схемы мошенники разработали в преддверии Дня матери.