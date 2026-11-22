Москва22 ноя Вести.Злоумышленники открывают магазины-однодневки, в которых предлагают огромные скидки на подарки ко Дню матери, чтобы воровать деньги и персональные данные граждан. Об этом рассказал зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

В беседе с ТАСС он отметил, что "чудо-магазин" исчезает после оплаты заказа и заполнения личных сведений.

Мошенники, используя любой праздничный повод, чтобы опустошить карманы граждан, лишить их движимого и недвижимого имущества, а также испортить праздничное настроение, рассылают фейковые письма с ссылкой на акции ко Дню матери сказал Машаров

По его словам, на таких сайтах обычно предлагают приобрести цветы, косметику, текстиль, бытовую технику и другие подарки по необычайно низким ценам.

Накануне доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко сообщил, что аферисты распространяют видеоролики с поддельными лицами и голосами артистов, блогеров и актеров, чтобы рекламировать несуществующие товары и сомнительные инвестиционные предложения.

Между тем эксперт Петр Щербаченко предупредил, что злоумышленники могут завладеть аккаунтами пользователей маркетплейсов и привязанным к ним банковским картам с помощью писем о начислении бонусов.