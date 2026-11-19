RT: мошенники могут взламывать аккаунты через рассылки о бонусах

Эксперт предупредил, чем опасны рассылки о бонусах от маркетплейсов RT: мошенники могут взламывать аккаунты через рассылки о бонусах

Москва19 ноя Вести.Мошенники могут получить доступ к аккаунтам пользователей маркетплейсов и привязанным к ним банковским картам с помощью писем о начислении бонусов от торговых площадок, рассказал RT эксперт Петр Щербаченко.

В рамках этой схемы злоумышленники присылают потенциальным жертвам на почту или в мессенджеры сообщения о зачислении бонусов, которые необходимо забрать "прямо сейчас". Для их получения предлагают перейти по приложенной ссылке и авторизоваться.

Вместо бонусов вы получаете взломанный аккаунт, а мошенники – доступ к вашему профилю с привязанными банковскими картами предупредил Щербаченко

Эксперт призвал не спешить с переходом по ссылке, а сначала самостоятельно проверить в приложении маркетплейса, проходит ли у него подобная акция, а также обратить внимание на адрес отправителя.

Если же пользователь уже ввел на подозрительном сайте свой пароль, нужно немедленно его поменять, завершить иные сеансы, а также проверить историю заказов и платежей, подытожил Щербаченко.

Ранее управление по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ предупредило о новой мошеннической схеме от имени "Моих документов". Злоумышленники рассылают жертвам сообщения якобы от этого сервиса, а затем вынуждают граждан перезвонить в свой колл-центр.