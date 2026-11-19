Москва19 ноя Вести.Россиянам рассылают смс якобы от сервиса "Мои документы". Мошенники, таким образом, вынуждают граждан перезвонить в свой кол-центр. Об этом рассказали в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ.

Из полученного смс человек узнает, что в его личный кабинет зашли с нового устройства. Также в сообщении указан номер телефона для связи с якобы горячей линией. Позвонив по нему, чтобы выяснить, кто получил доступ в аккаунт, человек попадает к мошенникам.

Дальнейшее общение может использоваться для получения конфиденциальной информации, кодов подтверждения или убеждения гражданина выполнить действия под предлогом защиты учетной записи сообщает ведомство в своем Telegram-канале

В МВД порекомендовали игнорировать подобные сообщения и не вступать в переписку с отправителем. Всю информацию о состоянии учетных записей можно проверить только на официальных сайтах и приложениях.