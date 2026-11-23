Мошенники придумали схему обмана под предлогом возврата денег от маркетплейсов

Мошенники обманывают россиян под предлогом возврата денег от маркетплейсов Мошенники придумали схему обмана под предлогом возврата денег от маркетплейсов

Москва23 ноя Вести.Мошенники обманывают россиян под предлогом возврата денег от маркетплейсов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Мошенники рассылают сообщения якобы от маркетплейсов о невозможности доставить заказ из-за перегрузки складов или ошибок при проведении распродажи сообщили представители "Мошеловки"

По их словам, мошенники в своих письмах предлагают жертве перейти на фишинговый сайт и ввести данные банковской карты.

Представители "Мошеловки" указали на необходимость проверять статус покупок только на самих маркетплейсах или в официальных приложениях. Специалисты напомнили, что торговые площадки не рассылают внешние ссылки для указания данных карты ради возврата денег.

Ранее агентство со ссылкой на материалы МВД сообщало, что мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, предлагая им "подарки" от маркетплейсов.