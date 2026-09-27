В Красноярском крае женщина едва не отдала аферистам почти 1,5 млн рублей

Мошенникам не удалось обмануть бдительную жительницу Красноярска В Красноярском крае женщина едва не отдала аферистам почти 1,5 млн рублей

Москва27 сен Вести.Бдительной жительнице Красноярска удалось уберечь свои сбережения от мошенников. Подробности в MAX сообщает региональная полиция.

В середине сентября женщине 1956 года рождения позвонил лжесотрудник силового ведомства, сообщив, что все ее накопления могут быть похищены из-за утечки персональных данных. Звонивший порекомендовал пенсионерке перевести деньги на "безопасный счет".

Пожилая женщина поверила собеседнику и заказала в банке выдачу наличных в сумме 1 млн 328 тысяч рублей, которые должна была получить на следующий день говорится в сообщении

Спустя некоторое время женщина засомневалась и рассказала о происходящем внучке. Та объяснила, что звонок был от аферистов. Женщина обратилась в полицию.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Проводятся оперативные мероприятия для установления причастных к случившемуся лиц.