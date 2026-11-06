Москва6 ноя Вести.Полиция проводит расследование по факту обмана жительницы Облученского района, пострадавшей от лжеинвесторов и других мошенников почти на 1 млн рублей, сообщается в MAX-канале МВД Еврейской автономной области.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия говорится в сообщении

В полицию обратилась 63-летняя жительница Облученского района, пострадавшая от лжеинвестиров. Желая вернуть средства, она нашла в интернете услуг по их возврату, ей обещали компенсацию в 568 тысяч рублей. Под предлогом оформления документов, конвертации мошенники требовали новые переводы. Счета женщины были заблокированы, она занимала деньги у знакомого и переводила их с его счета. За два месяца она отдала аферистам более 960 тысяч рублей.