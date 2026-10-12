Москва12 октВести.В ближайшее время экс-главе администрации Колыванского района Новосибирской области Евгению Артюхову изберут меру пресечения по уголовному делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
По версии следствия, подозреваемый злоупотребил полномочиями и инициировал процесс приобретения жилого дома, выставленного на продажу.
На основании фиктивных коммерческих предложений в 2020 году был заключен контракт на покупку жилого дома, в котором цена объекта была намеренно завышена по сравнению с реальной рыночной стоимостьюсказано в сообщении ведомства в MAX
В результате сделки фигурант получил 1,1 млн рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.
Мужчина задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение.