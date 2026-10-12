В Новосибирской области за мошенничество задержан экс-глава Колыванского района

Экс-главу Колыванского района Новосибирской области подозревают в мошенничестве В Новосибирской области за мошенничество задержан экс-глава Колыванского района

Москва12 окт Вести.В ближайшее время экс-главе администрации Колыванского района Новосибирской области Евгению Артюхову изберут меру пресечения по уголовному делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По версии следствия, подозреваемый злоупотребил полномочиями и инициировал процесс приобретения жилого дома, выставленного на продажу.

На основании фиктивных коммерческих предложений в 2020 году был заключен контракт на покупку жилого дома, в котором цена объекта была намеренно завышена по сравнению с реальной рыночной стоимостью сказано в сообщении ведомства в MAX

В результате сделки фигурант получил 1,1 млн рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Мужчина задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение.