Москва19 окт Вести.Генеральная прокуратура подала антикоррупционный иск к бывшему мэру Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко, а также членам его семьи, родственникам и знакомым. У бывшего чиновника и его аффилированных лиц требуют изъять активы на 1,5 миллиарда рублей, пишет "Коммерсант".

По данным Генпрокуратуры, на муниципальной и госслужбе Логвиненко в нарушение антикоррупционного законодательства приобретал имущество, стоимость которого превышали его законные доходы. Для сокрытия имущества он оформлял его на доверенных лиц из числа родственников и знакомых. Часть таких объектов уже продана, а вырученные средства были обращены фигурантом в свою пользу.

В частности, Логвиненко купил и номинально зарегистрировал на своего отца земельный участок с домом площадью 369 квадратных метров в ростовском СНТ "Садовод-любитель", оцениваемые почти в 30 млн руб.. Еще один участок он оформил на сожительницу Екатерину Скороход, с которой у него трое несовершеннолетних детей. Также на нее была записана квартира площадью 140 квадратных метров за 27 миллионов рублей в ЖК "Адмиралъ" в Ростове-на-Дону.

На женщину были записаны нежилые помещения в 2,2 тыс. кв. м в том же доме. Ей же достался автомобиль Audi Q7 2018 года, который потом переписали на номинального владельца. Другим "номиналам" достались автомобили GWM Tank 700 и Mercedes-Benz V300d 4МATIC 2024 и 2025 годов выпуска соответственно, которые использовались семьей мэра. В свою очередь, теща Логвиненко стала обладательницей автомобилей Toyota Avalon и BMW X7 2023 и 2020 годов говорится в публикации

Во время обысков в доме Логвиненко нашли люксовые часы, оружие и золотые монеты стоимостью порядка 17,3 миллиона рублей. Экс-чиновника поместили в СИЗО. По версии следствия, он нанес ущерб Ростову-на-Дону в размере 47 миллионов рублей.