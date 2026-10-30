Москва30 октВести.Ворошиловский районный суд Волгограда обратил в доход государства имущество экс-депутата Волгоградской городской думы Алексея Зверева и его родственников на сумму порядка 500 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона в MAX.
Установлено, что Алексей Зверев незаконно совмещал политическую деятельность с бизнесом, доход от которого позволял ему приобретать дорогое имущество и вкладывать деньги в развитие бизнеса.
При этом бывший депутат привлекал родственников и доверенных лиц, чтобы зарегистрировать на них активы и уйти тем самым от необходимости декларирования.
Так, Алексей Зверев незаконно приобрел недвижимость на сумму около 500 миллионов рублей.
По результатам проверки прокурором города Волгограда в суд предъявлено исковое заявление об обращении в собственность государства имущества бывшего депутата и его родственников, полученного в результате нарушения антикоррупционных запретов и ограниченийотмечается в сообщении
По инициативе прокуратуры решение суда обращено к немедленному исполнению.