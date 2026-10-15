В собственность города Плес вернули 142 объекта недвижимости, изъятых у экс-мэра Изъятые у экс-мэра Плеса 142 объекта недвижимости вернули городу

Москва15 окт Вести.В собственность Плесского городского поселения вернули 142 объекта недвижимости, принадлежавшие экс-мэру города Алексею Шевцову (признан в РФ иностранным агентом) и изъятые у него по решению суда. Об этом прокуратура Ивановской области сообщает в MAX.

Совет Плесского городского поселения принял в безвозмездное пользование с последующим принятием в муниципальную собственность 142 объекта недвижимости, находящихся в федеральной собственности говорится в сообщении

Уточняется, что стоимость изъятых у Шевцова активов и незаконно полученных доходов превысила 1 млрд рублей.

По данным суда, Шевцов был депутатом местного представительного органа на протяжении 10 лет до 2015 года, а также с 2010 по 2011 год занимал должность главы поселения. В эти периоды он оказывал покровительство подконтрольным организациям рынка недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания в Плесе. Для своих схем он использовал родственников и доверенных лиц, оформляя на них взаимосвязанные фирмы.

В итоге были оформлены права на 142 объекта недвижимости, полученные из государственной и муниципальной собственности. При этом прокуратура подавала иски о незаконном предоставлении земельных участков Шевцову.