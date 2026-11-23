Суд Петербурга изъял имущество на 1,5 млрд рублей по делу о коррупции

У петербургского экс-чиновника изъяли имущество на 1,5 млрд в связи с коррупцией Суд Петербурга изъял имущество на 1,5 млрд рублей по делу о коррупции

Москва23 ноя Вести.У петербургского экс-чиновника Вячеслава Захарова изъяли имущество на 1,5 млрд рублей, приобретенное коррупционным путем. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в MAX.

Суд изъял в доход РФ: 1. 7 земельных участков в СПб; 2. 24 земельных участка в ЛО; 3. 4 земельных участка в Новгородской области; 4. 8 жилых зданий; 5. 31 нежилое здание; 6. 9 квартир; 7. 1 машино-место; 8. 8 автомобилей; 9. 1 маломерное судно говорится в сообщении

По данным суда, Захаров занимал различные должности в сфере государственного строительного надзора Санкт-Петербурга с 2001 по 2024 год. В этот период он через доверенных лиц управлял компаниями ООО "Мега-Строй" и ООО "Реал-Яхтинг", хотя не имел права заниматься предпринимательской деятельностью в связи со служебным положением.

Антикоррупционные обязанности Захаров не соблюдал и использовал власть и авторитет в корыстных целях. Он покупал имущество, стоимость которого превышала его законные доходы и участвовал в управлении бизнесом через подконтрольных лиц.

Общая стоимость приобретенных активов превысила 1,5 млрд рублей, хотя официальный доход составил 84 миллиона рублей.