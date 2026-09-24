Москва24 сен Вести.В Ставропольском крае прокуратура направила в суд антикоррупционный иск о взыскании с бывшего мэра Ессентуков Константина Скоморохина, его семьи и доверенных лиц имущества на 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщило региональное надзорное ведомство.

Ранее прокурорская проверка выявила факты незаконного вывода чиновником земельных участков из муниципальной собственности.

Установлено, что бывший глава города Ессентуки Константин Скоморохин предоставил своей супруге земельный участок площадью более 8,7 тыс. кв. м в водоохранной зоне реки Капельная. На данном участке был возведен жилой дом, в котором проживала семья чиновника. Также мужчина в пользу своей супруги незаконно приватизировал земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью свыше 50 га, ранее принадлежавший совхозу "Винсадский" говорится в сообщении

Кроме того, Скоморохов неоднократно нарушал антикоррупционные запреты. В частности, он приобрел и оформил на аффилированных лиц более 50 объектов недвижимости и 50 транспортных средств. На подконтрольные ему компании он оформил порядка 70 объектов недвижимости.

Общий размер незаконных доходов составил более 1,4 миллиарда рублей, подчеркнули в прокуратуре.