Москва20 октВести.Генеральная прокуратура подала иск почти на 1,6 миллиарда рублей к бывшему главе администрации Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко из-за несоответствия законных доходов. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Прокуратура направила в суд иск к Логвиненко на сумму 1 миллиард 580 миллионов рублей. Иск связан с несоответствием его законных доходов суммам активовговорится в сообщении
Отмечается, что Логвиненко тайно владел набором недвижимости и автопарком, стоимость которых значительно превышала его официальные доходы.
По версии следствия, в 2020 году, являясь главой администрации города, он нарушил бюджетное законодательство и привлек кредит коммерческого банка. В результате бюджету Ростова-на-Дону был нанесен ущерб на 47 миллионов рублей.
Прокуратура требует передать активы семьи экс-мэра государству, а стоимость проданного имущества - взыскать с ответчиков деньгами.