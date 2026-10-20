Прокуратура подала иск почти на 1,6 млрд руб. к экс-мэру Ростова-на-Дону

Прокуратура требует конфисковать активы экс-главы Ростова на 1,6 млрд рублей Прокуратура подала иск почти на 1,6 млрд руб. к экс-мэру Ростова-на-Дону

Москва20 окт Вести.Генеральная прокуратура подала иск почти на 1,6 миллиарда рублей к бывшему главе администрации Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко из-за несоответствия законных доходов. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Прокуратура направила в суд иск к Логвиненко на сумму 1 миллиард 580 миллионов рублей​​​. Иск связан с несоответствием его законных доходов суммам активов говорится в сообщении

Отмечается, что Логвиненко тайно владел набором недвижимости и автопарком, стоимость которых значительно превышала его официальные доходы.

По версии следствия, в 2020 году, являясь главой администрации города, он нарушил бюджетное законодательство и привлек кредит коммерческого банка. В результате бюджету Ростова-на-Дону был нанесен ущерб на 47 миллионов рублей.

Прокуратура требует передать активы семьи экс-мэра государству, а стоимость проданного имущества - взыскать с ответчиков деньгами.