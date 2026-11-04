Стало известно, на что экс-глава Ростова-на-Дону тратил десятки тысяч долларов Экс-глава Ростова-на-Дону Логвиненко тратил десятки тысяч долларов на сафари

Москва4 ноя Вести.Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, который фигурирует в уголовном деле о превышении должностных полномочий, тратил десятки тысяч долларов на свой отдых и сафари в Африке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные силовых служб.

Логвиненко увлекался африканским сафари - экзотической охотой на краснокнижных животных. Это стоит десятки тысяч долларов приводит агентство слова своего собеседника

Также среди увлечений экс-чиновника – коллекционирование часов. Во время обысков правоохранители нашли у него элитные аксессуары стоимостью 12 млн рублей, а также оружие и золотые монеты.

Логвиненко задержали в октябре 2025 года. По версии следствия, в 2020 году, являясь главой администрации города, он нарушил бюджетное законодательство и привлек кредит коммерческого банка, нанеся бюджету ущерб на 47 млн.

Также имеются сведения о нарушении антикоррупционного законодательства со стороны Логвиненко, и Генпрокуратура требует конфисковать его активы на 1,5 млрд рублей.