На Ставрополье у чиновника изъяли незаконно приобретенные активы на 158 млн Активы на 158 млн рублей изъяли у экс-главы Пенсионного фонда Ставрополья

Москва15 окт Вести.У бывшего руководителя отделения Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю изъяли активы на сумму более 158 млн рублей. Об этом прокуратура региона сообщает в MAX.

По данным ведомства, мужчина находился на должности главы краевого Пенсионного фонда с 1997 по 2019 год. В течение этого периода он совершал коррупционные преступления: содействовал своей жене в ведении бизнеса, покупал дорогую недвижимость, оформляя ее на себя и близких родственников. Также он занимался предпринимательской деятельностью и скрывал доход от органов контроля.

Прокуратура направила в Октябрьский районный суд города Ставрополя иск об обращении в доход Российской Федерации незаконно приобретенной недвижимости и иных активов на общую сумму свыше 158 млн рублей. Требования надзорного ведомства удовлетворены говорится в сообщении

Фактическое исполнение решения находится на контроле.