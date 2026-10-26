Прокуратура намерена изъять у экс-замглавы МВД Ставрополья имущество на 1 млрд

В суд поступил иск по изъятию имущества экс-замглавы МВД Ставрополья на 1 млрд Прокуратура намерена изъять у экс-замглавы МВД Ставрополья имущество на 1 млрд

Москва26 окт Вести.Прокуратура Ставропольского края намерена изъять в доход государства движимое и недвижимое имущество бывшего заместителя начальника Главного управления МВД по региону Виталия Ченцова на 1 млрд рублей.

Как сообщает "Интерфакс", иск подан в Промышленный районный суд Ставрополя. Предварительное слушание состоится 2 ноября.

У бывшего полицейского планируется изъять имущество на сумму более 1 млрд рублей рассказал агентству источник в правоохранительных органах

В эту сумму входит, в том числе недвижимость и доходы от ее продажи, а также транспорт.

Он уточнил, что для подачи такого иска достаточно антикоррупционной проверки прокуратуры.