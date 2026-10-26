Москва26 октВести.Прокуратура Ставропольского края намерена изъять в доход государства движимое и недвижимое имущество бывшего заместителя начальника Главного управления МВД по региону Виталия Ченцова на 1 млрд рублей.
Как сообщает "Интерфакс", иск подан в Промышленный районный суд Ставрополя. Предварительное слушание состоится 2 ноября.
У бывшего полицейского планируется изъять имущество на сумму более 1 млрд рублейрассказал агентству источник в правоохранительных органах
В эту сумму входит, в том числе недвижимость и доходы от ее продажи, а также транспорт.
Он уточнил, что для подачи такого иска достаточно антикоррупционной проверки прокуратуры.