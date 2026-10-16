У вице-губернатора Кубани Галася могут изъять имущество на более чем 970 млн Суд принял иск об изъятии имущества первого вице-губернатора Кубани Галася

Москва16 окт Вести.Ленинский районный суд Краснодара принял к производству иск об обращении в доход государства имущества, принадлежащего семье первого вице-губернатора Кубани Игоря Галася и связанным с ним лицам, сообщает объединенная пресс-служба краевых судов в мессенджере MAX.

Поводом для подачи иска стали выявленные нарушения антикоррупционного законодательства в действиях первого заместителя губернатора Краснодарского края отмечается в публикации

Установлено, что за более чем 18 лет замещения публично значимых должностей Галась, его родственники и доверенные лица приобрели 63 объекта движимого и недвижимого имущества общей стоимостью более 970 миллионов рублей. Часть имущества для его сокрытия была подарена или продана другим лицам.

Ответчиками по делу, кроме самого первого вице-губернатора, являются 13 человек.

В настоящее время суд наложил арест и запрет на распоряжение имуществом.