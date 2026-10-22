У кубанского экс-судьи конфисковали активы на 228 млн рублей Суд на Кубани конфисковал имущество экс-судьи на 228 млн рублей

Москва22 окт Вести.Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил антикоррупционный иск в отношении бывшего судьи Темрюкского райсуда Евгения Метелкина и обратил в доход государства его активы на 228 миллионов рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Отмечается, что ответчиками по делу выступают еще пять аффилированных с Метелкиным лиц.

В собственность Российской Федерации обращены земельный участок и здание гостиничного комплекса, а также несколько нежилых помещений. Рыночная стоимость изъятого имущества составляет более 228 млн рублей сказано в сообщении

Согласно материалам иска, судья с 2014 по 2026 годы использовал свое положение для незаконного обогащения себя и своих родственников. Так, он и его бизнес-партнер узаконили самовольно возведенный дом отдыха "Море рядом", который впоследствии был передан в пользование теще Метелкина. Супруга судьи заняла в доме отдыха должность администратора. В 2026 году на нее был переоформлен договор аренды.

Также судья покупал дорогостоящие объекты недвижимости на территории Краснодарского края. Их он оформлял на доверенных лиц.

Решение суда обращено к немедленному исполнению.