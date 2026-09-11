Москва11 сен Вести.Краснодарский краевой суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции об изъятии в доход государства имущества бывшей судьи Елена Хахалевой, ленов ее семьи и аффилированных лиц. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В июне этого года Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры и изъял у Хахалевой и членов ее семьи доли в уставном капитале четырех компаний, 73 земельных участка и около 100 объектов недвижимости, а также 15,5 миллионов рублей.

Рассмотрев материалы гражданского дела, судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда определила решение районного суда оставить без изменения, жалобы и заявления представителей ответчиков – без удовлетворения сказано в сообщении

Решение суда вступило в законную силу.