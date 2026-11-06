Москва6 ноя Вести.В Краснодаре Прикубанский районный суд обратил в доход государства имущество бывшего замгубернатора Кубани Александра Нестеренко и его супруги. Также изменены мотивы его увольнения, сообщает в MAX объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В августе 2026 года бывшего вице-губернатора Кубани признали виновным в совершении преступления по статье о превышении должностных полномочий (п.п. "в" и "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорили к 9 годам колонии общего режима, лишив права занимать должности на госслужбе в течение 3 лет.

Суд взыскал с осужденного компенсацию имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 146,7 млн рублей.

В обоснование иска указано, что в период с 2022 по 2024 год Нестеренко и его супруга приобрели имущество общей стоимостью свыше 20 млн рублей, что превышало официально подтвержденные доходы семьи говорится в мессенджере

Ответчики не смогли подтвердить законность источников средств, на которые было приобретено имущество. Также семьей ответчика были предоставлены недостоверные и неполные сведения о доходах супруги. Рассмотрев материалы гражданского дела, суд принял решение об изъятии в доход РФ жилого помещения и автомобиля, принадлежащего ответчикам.

Также в распоряжение об увольнении Нестеренко с должности заместителя губернатора края слова "уволить по собственной инициативе" заменены на слова "уволить в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения".

В течение 5 рабочих дней с даты вступления решения суда в законную силу Нестеренко обязан представить в администрацию Краснодарского края трудовую книжку для внесения соответствующих изменений.