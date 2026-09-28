Двое высокопоставленных сотрудников ФНС на Кубани обвиняются во взяточничестве ТАСС: на Кубани высокопоставленные сотрудники ФНС попались на крупных взятках

Москва28 сен Вести.В Краснодарском крае возбуждены уголовные дела о получении взяток в особо крупном размере в отношении двух заместителей начальника региональной ФНС №8, расположенной в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах.

Возбуждены уголовные дела о получении взяток в особо крупном размере в отношении заместителей начальника ФНС №8 по Краснодарскому краю Игоря Волина и Арута Келледжяна говорится в публикации

Согласно предварительным данным расследования, которые приводит агентство, Келледжян получил в качестве взятки автомобиль стоимостью 8 млн рублей, а Волин - 1,2 млн рублей от компании "Курортстройинвест".

Вместе с тем, как отмечается, у Келледжяна выявлены активы, в числе которых недвижимость в Сочи и Краснодаре почти на 100 млн рублей. В настоящее время проводится проверка о законности происхождения имущества.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын приговорен к 14 годам колонии строгого режима за получение взяток.