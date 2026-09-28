Экс-замминистра ЖКХ Свердловской области получил 14 лет колонии за взятки

Бывшему свердловскому замминистра дали 14 лет тюрьмы за взятки Экс-замминистра ЖКХ Свердловской области получил 14 лет колонии за взятки

Москва28 сен Вести.Бывший заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын приговорен к 14 годам колонии за получение взяток, сообщает пресс-служба судов региона.

Приговор вынес Верх-Исетский районный суд, который признал Кислицына виновным в получении особо крупной взятки группой лиц по предварительному сговору.

С учетом предыдущей судимости окончательно суд назначил Кислицыну наказание – 14 лет колонии строгого режима со штрафом 16 млн 820 тысяч рублей говорится в сообщении

По данным суда, в сговоре с Кислицыным были министр и первый замминистра ведомства. Они получили взятки на общую сумму в 4 миллиона 410 тысяч рублей от технического директора ООО "Экохим-Проект" за общее покровительство и содействие при исполнении муниципальных контрактов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Взятки составляли 4,5% от сумм оплаты по контрактам, отмечает пресс-служба судов.

Ранее суд уже приговорил Кислицына к 11 годам колонии за взятки от компании, производящей светотехническое оборудование.