В Москве экс-сотрудники ОАО "РЖД" получили сроки от 8,6 до 12,6 лет за коррупцию

Бывшие сотрудники ОАО "РЖД" осуждены за взятки на общую сумму в 7 млн рублей В Москве экс-сотрудники ОАО "РЖД" получили сроки от 8,6 до 12,6 лет за коррупцию

Москва25 сен Вести.В Москве суд вынес приговор в отношении четырех бывших сотрудников ОАО "РЖД", признав их виновными в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщает СК России, фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на сроки до 12,6 лет.

В Москве бывшие сотрудники ОАО "РЖД" признаны виновными в совершении коррупционных преступлений… Приговором суда им назначены наказания от 8,6 до 12,6 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафами от 36,8 до 73,6 млн рублей говорится в сообщении ведомства

Согласно материалам уголовного дела, Алексей Савченко, Олег Кириллов, Денис Стрельцов и Денис Андреев совершили преступление, выполняя должностные обязанности, связанные с закупками, снабжением, финансами и транспортом. Незаконные вознаграждения они получали от подрядных организаций, за это с фирмами заключались договоры на техобслуживание и текущий ремонт. Общая сумма взяток превысила 7 миллионов рублей.

Операция по выявлению преступления и задержанию злоумышленников проводилась при участии бойцов ФСБ России.